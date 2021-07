Coronavirus, Toti: “Anche in Liguria progressivo lento aumento dei casi”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti fa il punto sulla situazione contagi: “Anche in Liguria registriamo un lento e progressivo aumento dei positivi al Covid e dell’incidenza cumulativa settimanale ogni 100mila abitanti, sempre ben al di sotto della soglia di guardia della zona bianca, senza tuttavia alcuna ripercussione sulla pressione ospedaliera che rimane bassa, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale. Per questo riteniamo che i ricoveri ospedalieri dovrebbero costituire il parametro chiave per gli eventuali cambi di colore delle regioni. Sono Covid free la Asl 3, la Asl 4, gli ospedali Gaslini, Evangelico e il San Bartolomeo di Sarzana.

“L’unico modo per contrastare la ripresa dei contagi è la vaccinazione: per questo la prossima settimana sono in programma tre open night ad accesso libero per chi non è ancora vaccinato e anche per chi vuole anticipare di qualche giorno la seconda dose, rispettando sempre le indicazioni ministeriali”.