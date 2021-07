Calcio, prima amichevole estiva per la Sampdoria: 14-0 alla Nuova Camunia

Posted on

Genova. Penultima tappa per 100 partecipanti (in arrivo da tutti i continenti) alla 54° edizione del World Rowing Tour, organizzato dalla Società Canottieri Genovesi Elpis in collaborazione con le federazioni internazionale (Fisa) e italiana (Fic) di canottaggio. Giornata meravigliosa e mare splendido. Partenza in mattinata dalla spiaggia di San Michele di Pagana alle 9, tutti come sempre […]