Santa Margherita Ligure, raduno della barche storiche “Riva”

Oggi a Santa Margherita Ligure, l’ultima giornata della terza edizione del “Tributo a Carlo Riva”, il costruttore di imbarcazioni simbolo del made in italy nel mondo. 22 modelli Riva d’epoca radunati in Calata del Porto ci riportano al periodo della “Dolce Vita” in Riviera insieme a tante attività per conoscere le iconiche barche. La manifestazione battezza inoltre il Riva Society Tigullio, primo “club di Riva storici” in una città di mare italiana, per la conservazione e valorizzazione internazionale degli scafi storici Riva