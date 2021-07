Sfruttamento minerario in Liguria, Scajola: “Più controlli e più paletti da rispettare”

Regole più stringenti in materia di ricerca mineraria per garantire una maggiore tutela ambientale e paesaggistica. E’ questo l’obiettivo che si è posta Regione Liguria attraverso un emendamento, proposto dall’assessore all’Urbanistica Marco Scajola e approvato oggi in giunta, al disegno di legge sulle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e della resilienza in Liguria. Un emendamento che stabilisce regole più ferree per poter avviare ricerche minerarie in Liguria, alla luce anche delle diverse richieste arrivate negli ultimi tempi.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Marco Scajola – è quello di conferire maggiori competenze di verifica e controllo alla parte politica e prevedere una serie di paletti che la società interessata a fare ricerca dovrà rispettare”.

A cominciare da una polizza fideiussoria o assicurativa che la società dovrà sottoscrivere che possa tutelare la Regione da eventuali rischi; dall’aumento di quattro volte del costo del canone, per ogni ettaro su cui si vuole fare ricerca, passando dagli attuali 3,97 euro a ettaro a 16,98 euro per ettaro; dalla presentazione di un progetto molto dettagliato che dovrà specificare l’area dove si intende intervenire e le modalità che si vogliono seguire e anche sanzioni economiche molto severe per chi, eventualmente autorizzato, non dovesse rispettare il progetto presentato. Paletti e misure molto dettagliate e precise che saranno necessarie per ottenere il permesso di effettuare la ricerca.

“Come ho sempre ribadito – continua l’assessore Marco Scajola – la nostra amministrazione non è contro le attività di ricerca e le attività estrattive, ma allo stesso tempo vuole cercare di tutelare il nostro già fragile territorio e

non dover subire decisioni dall’alto su una materia in cui, al momento, le maggiori competenze sono del Ministero dell’Ambiente. Quindi siamo intervenuti su ciò che a noi compete ponendo dei paletti molto chiari e di maggior garanzia per tutta la Liguria. Adesso auspichiamo una riforma da parte del governo in materia di ricerca mineraria – conclude – nella direzione di una maggiore competenza da parte del territorio”