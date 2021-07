Ponte Morandi, l’udienza preliminare per i 59 indagati comincerà il 15 ottobre

Comincerà il 15 ottobre l’udienza preliminare per le 59 persone indagate per il crollo del ponte Morandi che causò il 14 agosto 2018 la morte di 43 persone. Gli indagati dovranno rispondere delle accuse di crollo doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d’atti d’ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.