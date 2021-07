Rezzoaglio, incendio in una RSA: sfollate 6 persone

Gli ospiti di una Rsa di Rezzoaglio sono stati evacuati nel tardo pomeriggio a causa di un incendio scaturito per cause da accertare all’interno di un locale tecnico. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. I sei ospiti sono stati sistemati in un’altra struttura dal Comune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.