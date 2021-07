Bandiere Arancioni, Piana (Regione): “Liguria sempre più green ed attrattiva”

Posted on

Oggi conferenza dei capigruppo L’attività amministrativa del Comune di Savona non si ferma. Come accaduto in molti comuni si è inaugurato un nuovo modo di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consigliari e delle conferenze dei capigruppo come accaduto nel pomeriggio di oggi per una conferenza prprio dei capigruppo avvenuta a distanza, on […]