ITALGLORIA

E’ stata una notte da crepacuore fin quanto ce n’è, una notte di commozione immensa e trasporto. Sudore, sangue, sofferenza per arrivare lassù sul tetto d’Europa. L’Italia dopo 53 anni è campione d’Europa. Una notte magica, ancora una volta l’11 luglio, come 39 anni fa quando gli Azzurri asfaltarono la Germania Ovest e si laurearono Campioni del Mondo. Vincere a Wembley in casa dell’Inghilterra, gli inventori del football, ha un peso specifico colossale. La cronaca per una sera passa in secondo piano perchè contano le emozioni, le lacrime di Mancini e di tanti giocatori che hanno sfogato stress, tensione ed emozioni in maniera umana. La partita è stata a lungo in bilico perchè l’Inghilterra è stata una squadra all’altezza, tra le più forti del mondo che forse ha peccato di eccessiva sicurezza ed è stata punita dagli dei del calcio. La squadra britannica era passata al 2′ e tutto sembrava precipitare con gli Azzurri in difficoltà, poco propositivi e costretti sulla difensiva da un avversario molto quadrato e quasi inattaccabile in difesa. Solo intorno alla mezz’ora la squadra di Mancini riesce a scuotersi e a sfiorare il pareggio con Chiesa, aperitivo di quello che sarà il secondo tempo condotto all’attacco, inchiodando l’Inghilterra nella sua area di rigore. Il pareggio arriva meritato con Bonucci intorno al 25′ e da lì in avanti è l’Italia ad avere più volte il pallone del 2-1, sembra che la squadra di Mancini possa sfondare da un momento all’altro ma Pickwell è reattivo e bravo a salvare un paio di palloni sanguinosi. Si va ai supplementari, senza sussulti e poi arrivano i rigori e il trionfo. L’Italia torna a guardare dall’alto tutti, come nel 2006.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Italia-Inghilterra 5-3 dcr:

Reti: 2′ Shaw, 68′ Bonucci

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (117′ Florenzi); Barella (54′ Cristante), Jorginho, Verratti (96′ Locatelli); Chiesa, Immobile (54′ Berardi), Insigne (91′ Belotti). A disp. Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Florenzi, Toloi All. Mancini

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker (119′ Sancho), Maguire, Stones; Trippier (71′ Saka), Rice (74′ Henderson, 119′ Rashford), Phillips, Shaw; Mount (99′ Grealish), Sterling; Kane. A disp. Ramsdale, Johnstone, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, James, Bellingham All. Southgate

Arbitro: Kuipers (NED)

Ammoniti: Barella, Bonucci, Chiellini, Insigne, Maguire, Jorginho

SEQUENZA RIGORI: Berardi (gol), Kane (gol), Belotti (parata), Maguire (gol), Bonucci (gol), Rashford (palo), Bernardeschi (gol), Sancho (parata), Jorginho (parata), Saka (parato).