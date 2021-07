Borghetto S.S., incidente motociclistico per il sindaco Canepa: in codice giallo al Santa Corona

Posted on

Niente fuochi per la prima volta dopo 19 anni No sponsor, no fuochi. Savona per la prima volta dopo 19 anni non offrirà a cittadini e turisti il tradizionale spettacolo pirotecnico estivo. Non è stato trovato alcuno sponsor che potesse sostenere le spese dell’ Associazione Bagni Marini, ed il Comune nell’attuale situazione economica non può […]