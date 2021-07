Al via la 40° edizione del Corso Propedeutico di Chirurgia della Mano, intitolato a Renzo Mantero,

Posted on

Varazze / Savona / Montenotte. Incidenti stradali ieri pomeriggio. Il primo si è verificato a Varazze: un’auto ha investito un pensionato che attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Nocelli nei pressi dell’incrocio con via Montegrappa. Il malcapitato ha rimediato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al San Paolo. Le […]