Loano, il 14 luglio la presentazione spettacolar/teatrale tratta dal libro “Luci” di Massimo Ivaldo

Mercoledì 14 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione spettacolar/teatrale tratta dal libro “Luci” di Massimo Ivaldo, con giochi, racconti e tanto altro.

“Luci” è un racconto teatrale, tratto dall’omonimo libro “Luci”. Entra in scena un attore su un palco immaginario, in un teatro che non c’è: e quindi non ci sono neanche i fari, però… quante meravigliose luci esistono nel mondo! Gliel’ha insegnato sua madre, col sorriso luminoso; la madre, con quella sua energia, la mamma che lo ha dato… alla luce! Cioè, che l’ha fatto nascere! Già: perché? Forse per godere semplicemente di tutte le altre luci del mondo: dall’alba del mattino, che risveglia terra e mare fra i colori, alle stelle della notte e ai loro desideri, passando per il faro e per le lucciole, le lampade e la luna. Ci sono luci riflesse negli occhi, altre brillanti che dagli sguardi accesi escono, riflessi di emozioni pescate in fondo al cuore, col filo dei nostri sentimenti. Ecco perché si nasce: perché la vita… è un bello spettacolo! Una Scala Tana quando si nasce, perché è una scala… di una certa stoffa. Anzi, stoffe. I colori dell’arcobaleno rivelano le luci più amate, a cui dare voce: le luci che fanno armonia… le luci racconto, le luci poesia. La Scala diventa la casa e l’albero dove l’attore s’arrampica a cogliere nuovi bagliori, per non temere le ombre, non aver paura del buio, ed entrando in una galleria, sapere che in fondo, ciò che spunta e si vede è… luce! L’attore conduce grandi e bambini con poesia, in modo giocoso e spassoso sino alla notte. Per addormentarsi con l’ultima luce narrata, quella dell’abat jour, e sapere che da lì a poche ore tornerà… un altro bellissimo giorno.

Massimo Ivaldo è un animatore teatrale artigianale: fatto in casa, nei banchetti coi libri per strada, nelle case di riposo e negli ospedali pediatrici come dottor Nasello per la Fondazione Theodora; nei teatri, con l’emozione di salire su un palco di legno, tanto consunto quanto più solcato da storie leggere e profonde: dai palchi parrocchiali semi abbandonati a quelli privati o comunali. L’esperienza maggiore compiuta grazie agli spettacoli replicati in moltissime scuole primarie: “Tra sale, auditorium e palestre con acustiche d’ogni sorta, ho avuto la fortuna di distinguere e ascoltare uno dei suoni più belli del mondo: le risate unite di bambine e bambini, come un canto, un’energia potentissima”. Nel 2020, prima delle chiusure del lockdown, ha raggiunto le 1000 repliche compiute in 24 anni fra spettacoli e narrazioni teatrali realizzate in scuole, auditorium, piazze e teatri. Nel 2020 sono usciti, stampati da Edizioni KC Genova, i tre libri per bambini e famiglie “Quando gli Animali parleranno agli uomini (e alle donne)”, “La storia amorosa di Cecco e di Rosa” e “La notte che viene mi ascolta per bene”, che si aggiungono a “Luci” (Edizioni Corsare), recensito dalla rivista nazionale “Andersen”, e al libro didattico educativo “I Giochi di… ancora una volta!” (promosso dall’assessorato alla cultura Cultura della Provincia), strumento base per l’omonimo laboratorio creativo proposto alla scuola primaria e come animazione ai comuni. A Calizzano ha ideato lo spazio ludico e creativo sogni coi piedi per terra, luogo a contatto con madre natura, coi percorsi nel bosco dove si svolgono attività di gruppo che uniscono il piacere della lentezza al gusto delle piccole scoperte dei nostri sensi, nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente. Nel suddetto spazio e in quelli scolastici, si realizza “La Strada Maestra”, aggiornamento formativo sull’ascolto, la narrazione e il gioco creativo promosso nel 2015 dalla Rete Nazionale di Cooperazione Educativa. Ha compiuto 21 anni di servizio negli ospedali pediatrici italiani, “G. Gaslini” in primis, come Dottor Nasello, uno dei Dottor Sogni della Fondazione Theodora onlus.

L’appuntamento rientra nell’ambito dei “Mercoledì Bimbi. Libri per bambini sotto il tiglio”, gli incontri spettacolari con gli autori promossi all’interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano in collaborazione con l’Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

I “Mercoledì Bimbi” fanno parte della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere. Incontri per grandi e bambini per incontrarci e per crescere, perché la lettura ci unisce.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano e l’Aps #cosavuoichetilegga. Dialoga con l’autore Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano.

L’ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotare telefonando al numero 347.5031329 dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì o passando alla biblioteca civica “Antonio Arecco” martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17. Durante la serata sarà consentito l’ingresso per i posti liberi non prenotati. I partecipanti sono tenuti ad indossare le mascherine. Le sedute saranno opportunamente distanziate.