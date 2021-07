Finale Ligure, a Castelfranco arriva il Recital Lirico del baritono Riccardo Novaro

Prosegue la rassegna Castelfranco Estate 2021 – Teatro e Musica in Fortezza con un prezioso appuntamento: il Recital Lirico del baritono Riccardo Novaro, accompagnato dal M° Paolo Spadaro al pianoforte.

Due artisti accomunati dalla stessa città di origine, Savona, e dalla stessa passione per la musica cameristica ed operistica. L’uno, cantante apprezzato in tutto il mondo, dall’ Opera di Parigi al Lincoln Center di New York, l’altro maestro collaboratore al Teatro alla Scala di Milano, direttore d’orchestra e pianista, che si è esibito in tutto il mondo, da Berlino a Londra, da Gerusalemme ad Hong Kong.

Martedì 13 luglio questi due grandi musicisti si esibiranno in un recital che si presenta come un’occasione unica: un raffinato viaggio musicale che conduce gli spettatori attraverso l’Europa, alla riscoperta di due secoli di grande musica.

Si parte dall’ Italia di inizio ‘700 con Antonio Vivaldi, si passa per l’Austria di Mozart e Schubert, si attraversa la Germania di Beethoven e si ritorna in Italia con Rossini,

ritrovandosi – come in un sogno- in un inoltrato ’800. Novaro e Spadaro alterneranno brevi brani da camera seri o seriosi, alle arie delle opere buffe più famose (come il Barbiere di Siviglia, il Don Giovanni ed il Flauto magico) accompagnando il pubblico in un concerto che riesce ad offrire leggerezza e intensità,commozione e momenti decisamente divertenti, rivolgendosi tanto agli appassionati

quanto a chi si affaccia alla lirica da neofita o “profano”.