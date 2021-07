Tutela dell’ambiente, l’esperienza di Genova al webinar sull’adattamento al cambiamento climatico

L’esperienza e le progettazioni di rigenerazione urbana e le azioni in atto nel Comune di Genova per adattarsi ai cambiamenti climatici sono state al centro del webinar sulle buone pratiche in relazione a questi temi, organizzato stamattina da Ministero della Transizione Ecologica, Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale).

A rappresentare l’amministrazione comunale è stata l’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci che ha illustrato, in particolare, le azioni di adattamento al cambiamento climatico contenute nel Progetto del Parco Del Ponte e il Cerchio Rosso.

Il webinar era organizzato per tutti quei Comuni italiani che beneficeranno di uno specifico finanziamento contenuto nel bando “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, un’iniziativa finalizzata ad aumentare la resilienza dei centri urbani, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità.

Il Programma sperimentale, per ora rivolto ai Comuni con popolazione superiore ai 60mila abitanti, destina circa 80 milioni di euro per la realizzazione di interventi green e blue – come, ad esempio, la forestazione periurbana, la cosiddetta edilizia climatica, tetti e pareti verdi, boschi verticali e barriere alberate ombreggianti, riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate – e di interventi grey – quali la creazione di piazze, percorsi, giardini ecc., con la rimozione della pavimentazione.

Il Progetto del Parco Del Ponte e il Cerchio Rosso ha destato grande interesse soprattutto in chiave di rigenerazione green di aree ad emissione inquinante e come esempio di riqualificazione urbana ad impatto zero.

L’assessore Cenci ha poi parlato delle altre azioni intraprese grazie al supporto tecnico dell’Ufficio Agenda Urbana e Transizione Ecologica della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Genova e delle relazioni consolidate in ambito internazionale e nazionale.

«Grazie all’impegno e alle capacità di progettazione rigenerativa in termini di adattamento al cambiamento climatico maturate – ha sottolineato Cenci – oggi la città è pronta per intercettare in maniera efficace le opportunità di finanziamento a supporto degli enti locali e realizzare con essi grandi e piccoli progetti per la cittadinanza».

Genova ha iniziato da tempo un percorso di studio e di pianificazione programmatica fortemente innovativo rispetto ai grandi trend di cambiamento del nostro tempo (climatico, demografico, digitale). Dal 2017 è coordinatore del Partenariato sull’adattamento al cambiamento climatico dell’Agenda Urbana Europea, composto da autorità locali, stati membri dell’Ue, Direttorati generali della Commissione europea, istituzioni bancarie stakeholder internazionali.

Nel 2019 ha approvato una Strategia di sviluppo urbano denominata “Genova Lighthouse – città faro”, strutturata su tre trend di cambiamento, tre obiettivi (anticipazione, innovazione, potenziamento) e tre asset di lavoro (Grey, Green, Soft) e che prevede nel 2021 l’approvazione di uno strumento di attuazione per traguardare una città sostenibile al 2050.