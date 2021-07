Turismo in Liguria, nei primi quattro mesi del 2021 -41,8% di presenze

Nel 1° quadrimestre 2021 la Liguria segna mediamente un – 41,8% per gli arrivi (pari a 161 mila turisti in meno ) e -40,4% ( 514 mila ) per le presenze turistiche .

I dati dell’osservatorio turistico regionale rivelano una Liguria sostanzialmente divisa in due . A La Spezia si registra il primo segno positivo sulle presenze italiane mentre Genova segna “soltanto “ il 7% di presenze in meno rispetto al 2020 . Ben più preoccupante la situazione a ponente. “A Imperia (-59%) e Savona (-53.4%) si è ancora lontanissimi da segni concreti di inversione di tendenza – spiega Marco de Silva, dell’ufficio economico Cgil Liguria – Pesa ancora la mancanza di stranieri che in Liguria registrano ancora una contrazione del 68,3% negli arrivi e -56,6% nelle presenze. Il loro apporto sarà fondamentale per una ripartenza vera” .