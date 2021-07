Sarzana, maxi-schermo alla Firmafede per la finale Inghilterra-Italia

Un maxi-schermo con ingressi contingentati, nel rispetto delle disposizioni anti-covid, per vivere in sicurezza una serata che tutti ci auguriamo possa essere indimenticabile per la Nazionale di calcio italiana e per l’intero Paese.

Sarzana si prepara a vivere la finale dell’Europeo 2020, che si disputerà domenica prossima 11 luglio a Wembley tra Italia e Inghilterra, offrendo ai suoi cittadini l’occasione di tifare gli Azzurri dalla splendida cornice di Piazza d’Armi all’interno della Fortezza Firmafede.

L’Amministrazione Ponzanelli infatti, al termine del Comitato Ordine e Sicurezza che si è svolto stamani alla presenza del Prefetto e di tutte le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ha autorizzato l’allestimento di un maxi-schermo da cinema all’aperto nella Piazza d’Armi del complesso monumentale, dove sarà possibile accedere secondo prescrizioni ben precise e sotto il controllo di una task-force dedicata di steward.

Infatti, nel rispetto delle prescrizioni anti pandemia, l’ingresso sarà consentito solo a coloro che saranno in possesso di un biglietto gratuito ritirabile da domani, presso la biglietteria della Fortezza Firmafede con il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 20.

Non saranno accettate prenotazioni e l’ingresso, fino ad esaurimento posti, sarà garantito solo mostrando il biglietto gratuito ritirato in precedenza in biglietteria.

Domenica 11 luglio i cancelli per accedere alla piazza saranno aperti ore 19.30; nella Piazza d’Armi i cittadini accederanno ai posti distanziati muniti di mascherina, nel pieno rispetto della normativa anti-covid e delle prescrizioni di sicurezza per l’accesso allo stadio (no oggetti contundenti, lattine, bottiglie ecc..)

“Abbiamo voluto offrire l’opportunità di tifare i nostri Azzurri – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – in un contesto sicuro come quello contingentato e controllato della nostra Fortezza Firmafede, che possa consentire a quanti lo vorranno, famiglie comprese, di vivere in tranquillità una serata che tutti ci auguriamo possa essere indimenticabile… forza Azzurri!”

Un piano di controllo da parte della Forze dell’Ordine, congiuntamente alla Protezione Civile, è stato disposto nelle vie e nelle piazze di Sarzana al fine di garantire il corretto svolgimento della serata.