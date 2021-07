Sarzana, InCanto Armonico” tre serate evento nell’atrio di palazzo civico per la VI edizione del festival

Sarà l’atrio di palazzo Roderio a fare da cornice alla VI edizione di “InCanto Armonico” il festival, promosso e sostenuto dal Comune di Sarzana e organizzato dall’omonima associazione sarzanese in coproduzione con l’associazione geneovese Musicaroundt. Tre i concerti in cartellone che vedranno protagoniste altrettante ensemble vocali e strumentali di profilo internazionale.

Si comincia giovedì 15 luglio (ore 21) con il duo Cadira e il concerto “Nell’Anello delle Acque”, programma in cui si intrecciano suggestioni tratte dal repertorio popolare e antico spagnolo e sefardita, in un viaggio intimo ed evocativo. Il duo è composto da Eugenia Amisano, cantante italo-spagnola e Paolo Traverso, chitarrista e compositore italiano.

La serata di venerdì 16 luglio (ore 21) vedrà protagonista invece l’Ensemble 400, che con il concerto Dante e la Musica, dalla lirica trobadorica all’Ars Nova italiana ci guiderà in un viaggio che esplora il rapporto tra l’Alighieri e alcuni dei maggiori autori del suo tempo, come Arnault Daniel, Giraut de Borneil, Bernart de Venatadorn, Francesco Landini e Iacopo

da Bologna.

Ultima serata sabato 17 luglio (ore 21) con il quartetto Ring Around con Gioco di Voci, concerto-spettacolo di villanelle e chanson rinascimentali, dove i cantanti recitano mentre cantano e giocano con la musica e con le parole in uno spettacolo suggestivo.

“Un appuntamento prestigioso- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli- che dopo le passate edizioni abbiamo confermato anche quest’anno e che va ad accrescere il ricco calendario degli eventi sarzanesi”.

L’ingresso agli eventi è libero fino a massima capienza consentita; pregasi di riservare con email ad ass.incantoarmonico@gmail.com.