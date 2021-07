Cairo Montenotte, 24 migranti intercettati su due camion: intervento dei Carabinieri

Ventiquattro migranti nascosti su due camion sono stati intercettati dai Carabinieri questa mattina a Cairo Montenotte. I militari dell’Arma hanno chiamato i sanitari del 118 per applicare il protocollo sanitario previsto. Le 24 persone sono state trasferite nella caserma dei Carabinieri per le operazioni di identificazione. Sembrerebbe che il gruppo fosse diretto in Francia.