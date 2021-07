A6, schianto mortale tra Altare e Savona: morta una donna di 81 anni

Posted on

Inizio dell’anno inaugurato all’insegna della sicurezza ad Albenga. Gli uomini dell’Ufficio Tutela del Territorio e della Sicurezza Urbana questa mattina sono stati impegnati in una delicata attività di riqualificazione urbana che ha preso il via anche a seguito di alcune segnalazioni ricevute da cittadini attivi e collaborativi che, notando un sospetto via vai dalle palazzine […]