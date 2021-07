Vaccino anti-COVID: quasi 1400 i piemontesi che si sono prenotati in Liguria per la seconda dose

Sono quasi 1400 i turisti piemontesi che, dal 1 luglio ad oggi, hanno prenotato la seconda dose della vaccinazione anti covid in Liguria in base all’accordo in vigore tra le Regioni Liguria e Piemonte.I liguri invece, che hanno prenotato la seconda dose di vaccino in Piemonte sono, dal 1 luglio ad oggi, 257.