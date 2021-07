Cairo Montenotte, arriva la “StraCairo”: ecco tutti i divieti

Venerdì 9 luglio 2021 è in programma la manifestazione podistica “Stracairo”, ventesima edizione, organizzata dall’Atletica Cairo, che interesserà numerose vie del centro abitato.

Per consentire lo svolgimento della gara, con provvedimento del Comandante della Polizia Locale Ubaldo Moretti, saranno adottati i seguenti divieti dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno venerdì 9 Luglio 2021; divieto di sosta in p.zza XX Settembre, p.zza Garibaldi, c.so Mazzini, c.so Italia (solo lato destro nell’unica direzione di marcia consentita) e c.so Dante nella parte finale, sul lato destro adiacente a p.zza della Vittoria; dalle ore 18,00 a fine gara del giorno venerdì 9 Luglio 2021; divieto di transito in c.so Mazzini, p.zza XX Settembre, p.zza Garibaldi, c.so Italia (tratto tra porta Soprana e San Rocco), via Monsignor Bertolotti, via Poggio, via Fedele, c.so Martiri della Libertà, rampa di uscita che dal posteggio interrato di piazza della Vittoria conduce a c.so Dante; dalle ore 16,00 a fine gara del giorno venerdì 9 Luglio 2021 senso unico di marcia in c.so Verdese con direzione da p.zza della Vittoria verso via Romana/San Rocco.