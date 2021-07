A7 auto a metano prende fuoco: nessun ferito ma traffico in tilt tra Genova Bolzaneto e Busalla

L’incidente quotidiano sulle autostrade liguri si è verificato sulla A7 Genova-Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla dove un’auto a metano ha preso improvvisamente fuoco per cause da accertare. Le fiamme hanno interessato anche un centralina che si trova nei pressi. Si registrano attualmente 5 km di coda con uscita consigliata a Genova Bolzaneto. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi e il personale di Autostrade per l’Italia. Nessun ferito.