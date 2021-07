Savona 2021, Meles (M5S): “Avrò l’onore e l’onere di portare avanti le nostre proposte per la città, che ha bisogno di un grande cambiamento”

“Che dire, come sempre non fate mancare l’affetto e il supporto, avete sempre una parola buona per me, il che mi fa tanto piacere e, lo ammetto, mi fate anche arrossire. Ieri sera gli amici del M5S Savona, con cui condivido un proficuo percorso politico e un bellissimo rapporto di amicizia da 10 anni abbondanti, hanno deciso di chiedermi di ricoprire la carica di candidato Sindaco per le prossime elezioni comunali che si terranno entro il 15 ottobre 2021”. Con queste parole, Manuel Meles commenta la decisione di candidarsi a sindaco di Savona alle prossime comunali per il M5S.

“Negli ultimi 5 anni ho avuto la responsabilità di rappresentare il nostro gruppo in consiglio comunale e rivendico con orgoglio il lavoro fatto, magari non sempre enfatizzato a dovere, ma pur sempre nell’interesse della comunità savonese, che attende da troppo tempo risposte che né il centrosinistra, né il centrodestra sono riusciti a dare. Avrò l’onore e l’onere di portare avanti le nostre proposte per Savona, che ha bisogno di un grande cambiamento, di discontinuità, di innovarsi e aprirsi alle novità e tentare così di assumere una connotazione moderna ed europea, avendone tutte le potenzialità, ahimè rimaste inespresse a causa di una conventicola che, negli ultimi 30 anni, ha lasciato la nostra amata cittadina nella palude”.

“Le ultime giunte di diversi colori hanno fallito sotto ogni fronte e non saranno certo quelle stesse persone che hanno amministrato la città e le sue partecipate negli ultimi anni a risollevare Savona permettendole di guardare avanti, dopo che l’hanno affossata con miopia e insipienza. Savona ha bisogno di guardare avanti, a ciò che verrà: è un crocevia storico fondamentale per restituire dignità alla nostra città, speranze e opportunità alle generazioni che verranno. Leggo già le critiche “sei troppo giovane”. È vero, forse non avrò 30 anni di esperienza professionale in un ospedale o in uno studio legale, ma mi sono interessato della mia città, a differenza di tanti altri, fin dalla maggiore età, mi sono fatto le ossa lavorando in Parlamento per parecchi anni, oltre al fatto che la politica è la mia materia di studio universitario. Non basta essere stato un primario, un avvocato, un professionista, un imprenditore, un megadirettore galattico per essere automaticamente un bravo amministratore, un bravo politico”.

“E non voglio certo alimentare uno scontro generazionale, ma sono proprio quelli della mia generazione che ora devono alzare la testa e prendere in mano questa città e restituirle il ruolo che merita all’interno della nostra Regione, del nostro Paese, dell’Europa. Nel mondo intorno a noi è normalissimo trovare under 30 occuparsi di politica, guidare le loro cittadine, sedersi in un Parlamento o in un Governo. Nel nostro programma ci sono risposte ai bisogni di tutti, indipendentemente dall’età, proprio perché vogliamo una Savona che abbia la forza di cambiare e di rialzare la testa. Il nostro gruppo consiliare è tuttora composto da ben 3 generazioni differenti, così come il nostro gruppo locale tocca generazioni ed estrazioni culturali diverse, e abbiamo sempre avuto unità di intenti e una visione condivisa: ciò che ci unisce è l’amore per la nostra città e l’interesse superiore di lasciare a chi verrà dopo di noi una città pulita, più verde, ricca di spazi e opportunità per chi vive, lavora, transita o pernotta a Savona”.

“Nei prossimi giorni intensificheremo il confronto con persone, associazioni, comitati, imprese, organizzazioni varie, voglio parlare con tutti di quello che vogliamo fare per Savona e per i savonesi, chiunque voglia contribuire è il benvenuto, chi è deluso, chi è stato messo in un angolo dalle assurde politiche di sviluppo locale degli ultimi 30 anni deve sapere che finalmente potrà sostenere una proposta politica slegata dal recente passato e da quegli interessi di bottega che hanno fatto il male della città”.