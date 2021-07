Ventimiglia, aperto il porto di Cala del Forte

E’ stato inaugurato oggi a Ventimiglia il nuovo porto Cala del Forte alla presenza del principe Alberto di Monaco, un’occasione importante per la Liguria che si propone come punto di riferimento turistico tra la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra. Grazie al catamarano Monaco One gli armatori potranno raggiungere in pochi minuti il nuovo “porto-conchiglia”, in grado di ospitare 178 imbarcazioni: una nuova rotta per il turismo tra la Liguria, il Principato di Monaco e la vicina Francia. “E’ un gioiello nato da un grande lavoro che non si è fermato nemmeno nei mesi di pandemia e che oggi è simbolo di ripartenza per tutto il Mediterraneo. Grazie al Principato di Monaco che ha investito in questa straordinaria opera, in cui verranno ospitate le imbarcazioni costruite dalle nostre maestranze nel distretto della nautica ligure, il primo in Italia. Non solo yacht ma un pezzo importante di industria, turismo e design che dà lavoro a migliaia di persone. La Liguria c’è, investe in questo mondo, crede nel futuro”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.