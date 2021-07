Imperia, consigliere M5S chiama i Carabinieri perchè alcuni colleghi sono senza mascherina: il sindaco Scajola li allontana dall’aula

Farà sicuramente discutere quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale a Imperia dove i carabinieri hanno interrotto il Consiglio comunale, chiamati da una consigliere di minoranza del M5S perchè alcuni colleghi erano sprovvisti di mascherina durante la seduta. All’arrivo dei militari dell’Arma, il sindaco Scajola li ha allontanati dicendo loro che non potevano interrompere una riunione come il Consiglio Comunale all’interno di una sede politica. I militari hanno così dovuto abbandonare l’aula. “Il Consiglio Comunale, massimo organo democratico cittadino, ha, per legge, una autonomia statutaria e regolamentare che vieta l’ingresso della forza pubblica nell’aula, se non su richiesta del presidente e previa sospensione della seduta”, ha detto Scajola.