Crollo del mercato del lavoro in Liguria nel primo trimestre del 2021, CGIL: “Tutto fermo”

Crollo del mercato del mercato del lavoro nel primo trimestre del 2021 in Liguria: secondo i dati Inps, rielaborati dall’ufficio economico della Cgil, tra gennaio e marzo le assunzioni complessive in Liguria sono calate complessivamente del 30% con 11.459 contratti in meno rispetto al 2020 (dai 39.336 a 27.877).

“I numeri dimostrano – spiega Giovanni Bucchioni, segretario generale Filcams Cgil Liguria – che il problema non è trovare lavoratori stagionali, ma far ripartire il mercato del lavoro che in Liguria è fermo e ha penalizzato soprattutto le donne e i giovani; le imprese in questi mesi non hanno assunto né sostituito chi è andato in pensione, per tornare ai livelli occupazionali pre Covid servirà almeno un anno, sperando in una ripresa concreta dei consumi”.

I dati più preoccupanti riguardano i contratti a termine: uno su tre non è stato rinnovato (dai 18.446 del 2020 ai 12.382 pari al – 32.9%), le assunzioni stagionali sono state dimezzate (dai .894 ai 920) e anche i contratti a chiamata segnano una riduzione di quasi il 40% (1.900 assunzioni in meno nell’ultimo anno).