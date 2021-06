Il FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese partecipa a “Slow Fish”

Il FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese partecipa, insieme agli altri due FLAG liguri, all’edizione 2021 di Slow Fish, il celebre evento Slow Food dove il mare ed i pescatori sono protagonisti.

All’interno dello stand Regione Liguria – FLAG Liguri, in Piazza Caricamento a Genova, si alterneranno gli attori del comparto pesca in un ricco programma di laboratori ed animazione.Il tema di quest’anno è “I cicli dell’acqua” e quindi di come la vita del mare e degli oceani, ed il loro stato di salute condizionino la nostra stessa vita: si parlerà quindi di biodiversità, cambiamenti climatici, di plastiche nei mari.

Il FLAG GAC Savonese ha individuato diverse realtà che possano ben rappresentare il territorio di competenza, coinvolgendoli in una serie di interventi all’interno dello spazio dedicato alla pesca in Liguria.

Da Giovedì 1 Luglio a Domenica 4 Luglio, sarà quindi possibile conoscere i pescatori, gli ittiturismi ed altri operatori del settore attraverso momenti di divulgazione, degustazioni e laboratori pratici.

“Slow Fish è una vetrina importante a livello nazionale per i FLAG, per promuovere il settore della pesca, fondamentale per l’economia e il turismo di Liguria – afferma il Sen. Paolo Ripamonti, Presidente del FLAG GAC Savonese – I FLAG sono partenariati pubblico-privati che fruiscono di fondi della comunità europea del FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca) che hanno quale obiettivo quello di valorizzare e sostenere le peculiarità del nostro mare e del nostro pescato, unitamente a progetti a sostegno della pesca professionale.

Durante Slow Fish, il FLAG GAC Savonese sarà protagonista, insieme gli altri 2 FLAG liguri ed alla Regione Liguria, di momenti in cui far conoscere al pubblico l’eccellenza del pescato del nostro mare, occupando uno spazio importante all’interno della manifestazione: saranno 4 giornate intense dove il Mar Ligure ed il nostro pescato sarà protagonista, grazie alla presenza costante dei pescatori che animeranno lo spazio dedicato con laboratori, dimostrazioni e degustazioni”.