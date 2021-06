A10, incidente tra Celle e Albisola: 6 km di coda

Sono 6 i chilometri di coda sulla A10 tra Arenzano e Albisola a causa di un incidente che ha coinvolto una motocicletta, il cui conducente ha perso il controllo finendo per cadere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Sul posto anche la Polstrada e il personale di Aspi. Attualmente, in direzione di Ventimiglia si consiglia di uscire ad Arenzano e proseguire sulla viabilità ordinaria fino ad Albisola