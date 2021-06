Da oggi addio alla mascherina all’aperto ma serve prudenza e attenzione

Via alle mascherine quando si è all’aperto. E’ la novità con cui si apre la giornata di oggi. L’ordinanza avrà efficacia solo nelle “zone bianche”, quindi in tutta Italia. Ci sono situazioni in cui la mascherina andrà indossata: quando non può essere garantito il distanziamento fisico, in situazioni di assembramento, quando si è in strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse. L’obbligo, tuttavia, potrebbe essere ripristinato alla luce dell’evoluzione della situazione pandemica che in questi giorni appare complicata dalla diffusione della variante indiana ancora poco presente, al momento, nel nostro paese e in Liguria.