“Giochiamocela bene”, Asl1 scende in campo contro la ludopatia

Si chiama “Giochiamocela Bene” il progetto promosso da Asl 1 finalizzato alla realizzazione, all’interno della provincia di Imperia, di azioni di cura e di prevenzione al gioco patologico d’azzardo.

Il progetto, che ha preso avvio nel 2019, rientra tra le azioni previste all’interno del Piano Regionale Gioco D’azzardo Patologico promosso da Regione Liguria, di cui alla D.G.R. 773 del 2018

In Italia il gioco d’azzardo rappresenta, per diffusione, la prima dipendenza senza sostanza e coinvolge soggetti di ogni età.

Il gioco d’azzardo non è semplicemente riconducibile ad uso sregolato di slot-machine e Vlt nei Tabacchini e nei Bar o all’interno di sale da gioco. Infatti è un fenomeno che si è diffuso oramai a livello capillare anche online, dove uno smartphone e con una carta di credito è possibile accedere a numerosissimi siti web in cui è possibile giocare d’azzardo.

I dati del 2021 comprendono, infatti, tra le forme di gioco d’azzardo anche i videogiochi gratuiti nei quali, da un sito o un’applicazione su computer, dispositivi mobili, tablet o social network, è possibile pagare per avanzare nel gioco.

La facilità dell’accesso, la potenziale assenza di limiti orari sono condizioni tipiche del mondo virtuale e risultano essere elementi potenzialmente molto pericolosi, soprattutto, per le nuove generazioni abituate, non solo ad un utilizzo massiccio delle tecnologie, ma soprattutto per l’esposizione e la sollecitazione, all’interno dei videogiochi, ad una logica di premi e ricompense. Questa tendenza viene ad essere confermata dalle rilevazioni degli ultimi anni che mostrano come il gioco patologico d’azzardo abbia subito un significativo incremento tra i giovani con un aumento di circa il 39% rispetto agli anni precedenti unitamente al fatto che circa il 30% dei ragazzi, tra i 14 ed i 17 anni, dichiara di essersi avvicinato almeno una volta al gioco.

Gli studi dell’ISS mostrano una situazione altalenante durante la pandemia, di Covid-19. Si è registrata una decrescita del gioco d’azzardo (sia terrestre che virtuale) durante i mesi di loc-kdown (-9,7% rispetto alla media nazionale) ed un incremento significativo nei periodi di restrizioni parziali ( + 18% rispetto alla media nazionale). L’1,1% del campione analizzato dichiara di aver iniziato a giocare d’azzardo durante il periodo della pandemia, mentre i gioca-tori abituali hanno dichiarato di aver incrementato il loro tempo di gioco.

Nella nostra Regione, in base ai rilevamenti del 2019, il gioco d’azzardo è un fenomeno in crescita (+ 38% in base al 2018) con una media di 1.380 euro che un cittadino Ligure impiega nel gioco (raccolta pro capite nelle province della Liguria è stata: Genova 1.330 euro, Savona 1.652 euro, La Spezia 1.471 euro, Imperia 1.132 euro).

Il progetto “Giochiamocela Bene” promosso da Asl 1 Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze di Sanremo (responsabile Dott. Ardissone) prevede lo svolgimento di differenti azioni che coinvolgono sia l’Asl 1 Imperiese sia Enti del Terzo Settore della provincia di Impe-ria. Infatti all’interno della programmazione sono coinvolte la Centro di Solidarietà l’Ancora che realizza azioni di cura e di terapia, su tutto il territorio della provincia di Imperia a soste-gno di giocatori e dei loro familiari, e l’Associazione Aps Effetto Farfalla che realizza attività di prevenzione per giovani e di sostegno alla popolazione adulta al fine di diffondere, non solo strumenti di conoscenza sul tema, ma anche elementi di consapevolezza per genitori ed insegnanti.

All’intero delle azioni previste dal progetto “Giochiamocela Bene” prenderà il via giovedì 1 luglio una rubrica sul canale Instagram di Asl 1 appositamente dedicata al tema del gioco d’azzardo.

“La ludopatia – ha affermato il Direttore Generale di Asl1 Silvio Falco – è una piaga dei nostri tempi e pertanto va contrastata con ogni mezzo. Questa iniziativa che vede Asl1 protagoni-sta assieme ad altre realtà si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su questo deli-cato tema e di prevenire questo fenomeno che colpisce ogni fascia d’età”.

Questo spazio informativo sarà curato dall’Associazione Effetto Farfalla in collaborazione con Asl 1 Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze di Sanremo e sarà prodromi-ca alle attività nelle scuole e sul territorio, con specifici strumenti didattici e di prevenzione realizzati dall’équipe di progetto, che saranno utilizzati nelle occasioni di formazione e di sensibilizzazione previste nel prossimo autunno.