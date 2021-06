Bergeggi, stazione con lo yacht di 30 metri nell’area marina protetta: denuncia della Capitaneria di Porto

Posted on

I colori, i profumi e i sapori del mercato oggi tornano ad Albenga. Riparte, infatti, il mercato settimanale (per la parte alimentare, così come da disposizioni) in via XXV Aprile e lo fa nel pieno rispetto delle norme relative al distanziamento sociale. I venditori hanno posizionato i banchi a due metri uno dall’altro e si […]