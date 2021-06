Protesta ex lavoratori ILVA, la Compagnia “Rebagliati” di Savona: “Solidarietà ma no nave coils a Savona per rispetto dei lavoratori”

“Il Consiglio dei delegati della Compagnia unica lavoratori portuali di Savona esprime massima solidarietà ai lavoratori dipendenti dell’Ilva di Genova che stanno lottando per difendere il lavoro e il futuro delle loro famiglie”. Lo rende noto la Compagnia “Pippo Rebagliati”

“Veniamo a conoscenza del fatto che, in queste ore, si stia discutendo sulla possibilità di spostare una nave di coils, e le relative operazioni di sbarco, dai cantieri Ilva nello scalo di Savona rischiando di promuovere la sostituzione involontaria dei Lavoratori genovesi in sciopero. Su questo punto non possiamo che esprimere il nostro disappunto, e preoccupazione, chiedendo a tutte le parti in causa l’uso del buonsenso nel rispetto dei Lavoratori e delle loro famiglie”.

“Riteniamo inoltre che le tali situazioni debbano essere scoraggiate dalle Autorità e dagli Enti preposti al controllo e allo sviluppo, economico e sociale, del Porto di Genova-Savona”.