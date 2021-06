Savona, assegnate dalla Polizia di Stato le medaglie al personale andato in pensione negli ultimi mesi

Si è svolta ieri mattina in questura, nel corso di una breve ma sentita cerimonia, la consegna delle “Medaglie di Commiato” al personale della Polizia di Stato che è andato in pensione negli ultimi mesi:

– ispettore superiore Massimo Martini– Commissariato di Alassio

– vice ispettore Giorgio Bitetto– Questura di Savona

– vice sovrintendente Aldo Iannotta – Commissariato di Alassio

– assistente capo coordinatore Patrizia Siri – Questura di Savona

– assistente capo tecnico Coordinatore Onorina Setticasi– Questura di Savona

– assistente capo coordinatore Luca Patrone– Questura di Savona.

Alla presenza del Presidente dell’ANPS e di alcuni Soci – sempre nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio – il questore ha ringraziato i sei dipendenti da poco in quiescenza per il lavoro prestato e per i sacrifici affrontati nel corso della loro vita professionale, augurando loro una buona “nuova vita” da dedicare alla famiglia ed ai propri interessi, sovente ed inevitabilmente sacrificati, a causa di una professione sicuramente impegnativa.