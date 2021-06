Festival della Comunicazione di Camogli, il premio andrà a Vinicio Capossela

Vinicio Capossela riceverà il premio Comunicazione nell’ambito del Festival della Comunicazione di Camogli in programma dal 9 al 12 settembre. Tra gli eventi spiccano quello del premio Oscar Nicola Piovani e quello di Capossela in coppia con lo storico Alessandro Barbero. Molti i nomi nuovi: Antonella Viola, Sabina Guzzanti, Daria Bignardi. Non mancheranno omaggi a Dante nel 700 anniversario della morte e al ventennale del tragico attentato alle Torri Gemelle di New York.