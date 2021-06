Polizia Penitenziaria, Alessandro Piana: “Traguardati i 204 anni di servizio per la collettività”

Grande partecipazione alla Casa di Reclusione di Sanremo nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno, per celebrare un traguardo importante: i 204 anni di servizio alla collettività del Corpo di Polizia Penitenziaria. Tra le istituzioni civili e religiose presenti il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana ha sottolineato l’impegno silenzioso svolto tutto l’anno dalla Polizia Penitenziaria per il contenimento degli eventi critici sul territorio e per il contrasto a situazioni problematiche nelle carceri, comprese quelle derivanti dal periodo pandemico. “La cerimonia –dice il vice presidente Alessandro Piana- ha rappresentato un momento di condivisione per esprimere riconoscenza ad agenti e ufficiali che non solo indossano con coscienza questa divisa, ma la vivono con coraggio e abnegazione per tutelare la collettività, garantire la sicurezza e riabilitare i detenuti nel loro percorso di crescita individuale”.