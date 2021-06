Autostrade, incontro con il Ministro: “Non sia perseguibile un stop generalizzato dei cantieri sulle autostrade della Liguria”

Posted on

Il Vicesindaco di Varazze Luigi Pierfederici interviene in merito alle ricerche minerarie superficiali in aree attigue al Parco del Beigua. “Il mio intervento non vuole assolutamente essere una replica politica agli articoli dei giorni scorsi ma tranquillizzare la cittadinanza in merito ad un tema tanto importante quanto attenzionato. L’Amministrazione varazzina, a differenza di quanto sostenuto […]