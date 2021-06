Alassio, manovra da 800 mila euro per sgravi sulla TARI

Una manovra da quasi ottocentomila euro sarà portata all’attenzione della prossima seduta del Consiglio Comunale dall’Assessore al Bilancio del Comune di Alassio, Patrizia Mordente che da settimane sta lavorando sul documento programmatico per individuare le risorse necessarie.

“Anche quest’anno – spiega Mordente – come peraltro già annunciato – stante il perdurare dell’emergenza sanitaria che con le limitazioni imposte ha fatto registrare profonde ricadute per categorie e famiglie, l’Amministrazione Melgrati Ter ha deciso di perseguire strategie di sostegno alla popolazione, tra queste la modifica al regolamento Tari perchè siano contemplati sensibili riduzioni”

“A differenza dello scorso anno – prosegue Mordente – la normativa nazionale ci ha concesso di poter intervenire sia per le utenze domestiche sia per l non domestiche. Riusciremo quindi a prevedere una riduzione del 28% per le utenze non domestiche ad esclusione degli stabilimenti balneari ai quali viene riservata una riduzione del 5% e delle Banche alla quale non viene riconosciuta alcuna riduzione; e una riduzione del 8% per tutte le utenze domestiche”.