Regione, l’assessore Berrino: “Daspo per chi delinque su bus e treni”

Posted on

Quiliano. Sono quattro i punti all’ordine del giorno che il consiglio comunale prenderà in esame martedì prossimo alle 20.30 subito dopo le celebrazioni per la Liberazione. In particolare il parlamentino cittadino prenderà in esame e sarà chiamato all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario per il 2015, si passerà poi a discutere del decreto e relazione del […]