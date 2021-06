Savona 2021, Toti: “Liguria Popolare non andrà da sola e sono certo che l’assessore Santi farà parte di questa maggioranza”

“Non credo che Liguria Popolare andrà da sola e sono certo che l’assessore Santi farà parte di questa maggioranza. Questa è la sua casa, una scelta diversa sarebbe stupefacente. Spero che nessun esponente politico né forze politiche facciano scelte per interessi tattici o pensando a sovrapprezzi in un secondo momento della campagna elettorale, perché mi troveranno sempre contrario – ha concluso ancora Toti – Chi fa politica a Savona oggi non deve chiedere nulla per sé ma dire cosa intende fare entro i prossimi cinque per Savona, perché i cittadini vengono prima delle ambizioni di chiunque”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Toti, ha parlato dell’assenza di Liguria Popolare, assente ieri alla presentazione del nuovo candidato per il centrodestra alle prossime Comunali di Savona, che sta facendo discutere. “Le porte sono aperte, anzi apertissime, è la lista che vincerà a Savona”.