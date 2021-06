Caos autostrade liguri, in arrivo tregua estiva

Gli automobilisti dovranno attendere almeno agosto, infatti dal 6 alla fine del mese saranno chiusi o temporaneamente sospesi i cantieri autostradali tranne quello nella galleria dell’A10 tra Genova Pegli e Pra’. E’ la decisione emersa dopo il tavolo tra la Regione Liguria, rappresentata dall’assessore Giampedrone, i concessionari, il Mims e l’ispettore ministeriale Placido Migliorino.

“Da oggi al 15 luglio la A12 da Sestri Levante alla Spezia avrà grandi miglioramenti. Sulla tra i tratti Aspi e Autofiori avrà altri smontaggi di cantieri, la riapertura del cantiere nella galleria tra Orco Feglino e Finale sospeso nei weekend sarà posticipata a mezzogiorno di ogni lunedì, sempre oggi sarà smontato anche il cantiere di Pietra Ligure”.

Su richiesta del Mims dal 15 luglio alla prima settimana di agosto saranno mantenuti solo quattro cantieri: in A12 nella galleria della Maddalena tra Rapallo e Chiavari, nella galleria Santa Giulia Lavagna e Sestri Levante in A12, nella galleria Ranco tra Savona e Albissola in A10 e tra Pegli e Prà solo in orario notturno.