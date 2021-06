Manifestazione contro Autostrade, Crucioli (PD): “Per aderire non bastano dichiarazioni di vicinanza all’iniziativa”

“Apprendiamo da un comunicato stampa che il PD ligure intenderebbe aderire alla manifestazione di venerdì contro la trattativa tra Stato e Atlantia. Siamo lieti della notizia, ma ribadiamo che per aderire non bastano dichiarazioni di vicinanza all’iniziativa bensì la sottoscrizione del documento che verrà consegnato al Prefetto. Chiediamo, dunque, al PD ligure di comunicarci la disponibilità a sottoscrivere tale documento per concretizzare l’adesione alla manifestazione. Con l’occasione, chiediamo anche all’On. Rixi della Lega se intende dare seguito alle prime dichiarazioni di vicinanza all’iniziativa sottoscrivendo il documento”. Lo ha reso noto il coordinatore del Pd Mattia Crucioli.

Nella giornata di ieri era stato diffuso un comunicato in cui si annunciava l’adesione del PD alla manifestazione contro Autostrade.

Anche il PD ligure aderisce alla manifestazione contro Autostrade del 18 giugno a Genova