Sestri Levante, oggi i funerali di Camilla Canepa

Si sono svolti oggi alle 16 i funerali di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni mancata sabato per un’emorragia cerebrale dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino di AstraZeneca. Ad officiare la Messa, il vescovo Alberto Tanasini che ha dato lettura di un messaggio inviato da Papa Francesco. Alle esequie non erano presenti nè fotografi nè giornalisti nè telecamere per espressa volontà dei famigliari, alla fine sono stati lanciati verso il cielo dei palloncini bianchi in ricordo della giovane.