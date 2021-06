Crisi industriale del Savonese, la CGIL Savona: “Servono risposte concrete”

Vertice oggi pomeriggio tra CGIL Savona, e i Capigruppo della Regione Liguria sul tema della crisi industriale della Provincia di Savona. Presenti anche FIOM-FILT e FITCEM. L’incontro era stato richiesto dalla CGIl Savona per tenere alta l’attenzione su 3.000 lavoratori e lavoratrici interessati dalle tante crisi industriali presenti sui tavoli ministeriali ma che non vengono prese in considerazione da oltre 5 mesi. Piaggio Aerospace, Laerh, Bombardier, Sanac, Funivie e Italiana Coke sono i nodi da sciogliere al più presto, interessano le filiere produttive più importanti del paese. Serve una pianificazione complessiva, strategica, che abbia una visione del futuro da parte della Politica Nazionale ma anche Regionale. a fare il punto della situazione, Andrea Pasa segretario provinciale savonese di CGIL.

“Auspichiamo che gli impegni assunti questo pomeriggio da tutti i presenti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, trovino risposte concrete e soprattutto rapide – continua Pasa – In questi mesi abbiamo registrato più volte impegni da parte della politica regionale, anche direttamente dagli assessori, con dichiarazioni mezzo stampa o social, di imminenti incontri col Ministro Giorgetti (Mise) che non hanno avuto nessun ritorno concreto e veritiere. Da quando si sono insediati i due Ministri non hanno mai risposto alle richieste arrivate dal nostro territorio, dimostrando scarso interesse ma soprattutto incapacità di costruire proposte per dare un futuro ai lavoratori e a un pezzo di industria fondamentale per il nostro territorio ma più in generale per il nostro Paese”.

“Lo Stato deve tornare ad occuparsi in maniera diretta e con nuovi strumenti regolatori del mercato ed è quindi necessaria una fase di rinnovato protagonismo. Il sistema pubblico dovrà essere, nelle funzioni strategiche del Paese, il perno attorno a cui si rafforza il posizionamento competitivo. Le nuove politiche industriali e di sviluppo dovranno ripartire dai bisogni sociali, dai cambiamenti climatici e riconversione ecologica e dalla digitalizzazione, attraverso un ruolo centrale e la relativa valorizzazione della ricerca. Oggi più che mai serve un nuovo strumento pubblico di governo delle politiche di sviluppo industriale, dove le scelte strategiche della politica possano trovare un luogo operativo di governo, implementazione e coordinamento e tradursi in un vero e proprio programma nazionale di sviluppo”.

“Il sindacato, come più volte manifestato ha proposte concrete e progetti che possono finalmente dare un futuro e una prospettiva alle tante crisi industriali del territorio. Per questo serve riavvolgere il filo e ritornare a parlare di lavoro, convocando i sindacati, i lavoratori, le istituzioni locali e le associazioni datoriali per costruire tutti insieme un nuovo modello di sviluppo che parta proprio dall’importanza dei territori e di chi lavora”.