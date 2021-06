Cogoleto, 18enne va in arresto cardiaco: salvato dagli amici e dai soccorsi tempestivi

Posted on

Savona. Un uomo è stato investito da un’auto nella tarda mattinata di oggi in Via Quintana. Immediato l’intervento della Croce Rossa di Quiliano e dei Carabinieri che hanno effettuato i rilievi. La vittima è stata trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts