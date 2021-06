Stefano Bonazzi è il nuovo Segretario Generale Fiom Cgil Genova

Bonazzi è stato eletto dall’Assemblea

Generale della categoria alla presenza della Segretaria Generale

Francesca Re David. Bonazzi prende il posto di Bruno Manganaro che

lascia la guida della Fiom per scadenza del mandato e al quale

l’Assemblea generale ha dedicato un lungo e commosso applauso per questi

anni alla guida dei metalmeccanici Cgil.

Stefano Bonazzi, genovese, classe 1977, si diploma come perito

informatico nel 1996. Nell’ottobre dello stesso anno entra in Elsag come

stagista, azienda nella quale continua a prestare servizio

successivamente con varie forme di contratto precario fino al 2001

quando viene assunto. Iscritto alla Fiom Cgil dal 2002, nel 2006

organizza i lavoratori precari presenti in azienda, in una vertenza che

porta alla stabilizzazione di una parte consistente di essi. Nel 2008

viene eletto delegato nella rappresentanza sindacale unitaria e l’anno

successivo diventa coordinatore dei delegati Fiom, ruolo che ha

ricoperto fino ad oggi.

Nel corso di questo decennio dirige la Fiom in Azienda durante una serie

di vertenze collegate al processo di ristrutturazione che vede il gruppo

Finmeccanica riorganizzare l’intero settore della Elettronica della

difesa, attraverso la fusione di Elsag, Selex Comunication e Sistemi

Integrati all’interno di Selex ES, poi a sua volta confluita nella

Leonardo One Company.

In questi anni la Fiom conferma il ruolo di primo sindacato all’interno

dello stabilimento di Sestri Ponente, arrivando ad ottenere e confermare

nelle varie tornate elettorali la maggioranza assoluta delle preferenze.

All’inizio del 2019 entra nella Segreteria della Fiom di Genova, per la

quale si è occupato fino ad oggi delle principali aziende del settore

ingegneristico, tra cui oltre alla Leonardo, Hitachi STS, ABB,

Engineering e Liguria Digitale.