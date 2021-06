Sanremo, riattivato il servizio di prestito librario della biblioteca

Riattivato il servizio di prestito librario (da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle 12.45) esclusivamente su appuntamento. L’utenza dovrà consultare il catalogo online e prenotare i volumi desiderati tramite:

– la piattaforma SEBINA OPAC

– maill biblioprestito@comunedisanremo.it

– numero 0184/580723

Si ricorda che è possibile per gli studiosi la consultazione del materiale bibliografico in sede per studi e ricerche al pomeriggio e su appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni:

0184/580723 – servizio prestito

0184/580720 – ufficio amministrativo