Genova, al via martedì la pedonalizzazione sperimentale di Via Cairoli e Piazza della Meridiana

Entrerà in vigore martedì 15 giugno l’ordinanza che istituisce, in via sperimentale e per un periodo di 6 mesi, dalle ore 11.30 alle 19.00 di tutti i giorni, feriali e festivi, un’area pedonale in via Cairoli e piazza della Meridiana.

L’area in questione sarà interdetta alla circolazione del traffico ordinario salvo: veicoli di emergenza e al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie; Forze di Polizia; velocipedi; autovetture e motoveicoli dei residenti e degli autorizzati ai sensi della Disciplina di accesso alle ZTL, ma solo per accedere a cortili, passi carrabili e autorimesse.

L’ordinanza conferma la disciplina di accesso al Settore 4 della ZTL Centro Storico, di cui via Cairoli e piazza della Meridiana fanno parte, dalle 19.00 alle 11.30 del giorno successivo.

Inoltre, sulla base dell’efficacia della nuova disciplina di circolazione, l’Amministrazione valuterà la possibilità di estendere l’orario di vigenza dell’area pedonale fino alle ore 24.00.

Dal giorno di entrata in vigore dell’ordinanza, per una settimana, al varco di accesso a via Cairoli sarà attivato un presidio con agenti della Polizia Locale per fornire informazioni all’utenza sulla nuova regolamentazione alla circolazione.

L’istituzione in via sperimentale della nuova area pedonale di via Cairoli e piazza della Meridiana è il risultato di un lungo confronto che l’Amministrazione ha avuto con la cittadinanza e il tessuto commerciale della zona, con la partecipazione dell’assessore al Centro Storico Paola Bordilli, dell’assessore a mobilità integrata e trasporti Matteo Campora, il Municipio I Centro Est e il CIV di via Cairoli. Quest’ultimo, in particolare, aveva evidenziato la problematica, persistente da anni, relativa al transito e alla presenza di autoveicoli parcheggiati a tutte le ore in via Cairoli.

La creazione della nuova area pedonale tra via Cairoli e piazza della Meridiana mira a salvaguardarne la qualità estetica, funzionale e formale – valorizzandola – e tutelandone al contempo quella ambientale, economica e sociale, per una migliore fruibilità dello spazio pubblico, grazie anche all’incentivazione di una modalità di accesso più green e sostenibile.

La nuova area pedonale andrà a connettersi con via Garibaldi fino all’altezza dell’incrocio con vico dietro il coro della Maddalena.

«La pedonalizzazione in via sperimentale di via Cairoli e piazza della Meridiana –dichiara l’assessore a mobilità integrata e trasporti Matteo Campora – è una misura che vuole tutelare l’integrità e il valore storico, culturale e artistico di una delle porzioni più belle e affascinanti dei nostri vicoli. Con questo intervento di riqualificazione urbana, mirato ad aumentarne la vivibilità e a favorirne una frequentazione più sostenibile, andiamo a restituire a genovesi e turisti uno spazio pubblico di pregio che sarà possibile frequentare in maggiore sicurezza e tranquillità, con un importante beneficio economico atteso per i commercianti».

«La creazione di un’area pedonale tra via Cairoli e piazza della Meridiana – spiega l’assessore al Centro Storico Paola Bordilli – è il risultato del confronto che abbiamo avuto con il Municipio e il CIV di zona, con i quali abbiamo studiato la soluzione migliore per riqualificare una delle strade più belle del nostro Centro Storico. Maggiore sostenibilità ambientale, più sicurezza e minor inquinamento acustico e maggiore fruibilità degli spazi, ma non solo. Infatti, grazie alla riduzione del traffico veicolare e all’aumento degli spazi pubblici fruibili, auspichiamo un aumento dei flussi di persone che transiteranno a piedi per la via con benefici per il tessuto sociale e commerciale».