Coronavirus, da domani potranno ripartire fiere, sagre e parchi divertimento

Il presidente della Regione Liguria ha firmato l’ordinanza, anticipando il decreto, per cui da domani, mezzanotte del 10 giugno, potranno riaprire parchi tematici e di divertimento, attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie, piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti alle cerimonie civili o religiose all’aperto e al chiuso, fiere, comprese sagre e fiere locali, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, sociali e ricreativi e corsi di formazione. Le sale da ballo e le discoteche continuano ad effettuare i servizi di ristorazione seguendo le linee guida di bar e ristoranti.