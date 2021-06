Sciopero lavoratori Leonardo, Toti: “Deve mantenere tutte le sue produzioni”

“Leonardo deve mantenere tutte le sue linee di produzione! Ho già chiesto un incontro al Governo per affrontare insieme il problema e il destino di tanti lavoratori che rischiano il posto. Questo è il momento di ripartire, di mettere al centro il lavoro e scommettere sulle capacità delle maestranze italiane. Non è una battaglia che facciamo solo per Leonardo, ma la faremo per tutti i grandi gruppi industriali del territorio: la Liguria difenderà sempre le sue eccellenze e il lavoro di tante famiglie”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, questa mattina durante l’incontro con i lavoratori di Leonardo scesi in sciopero e in corteo per tutelare il proprio lavoro questa mattina.