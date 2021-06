Coronavirus, 22 contagi nuovi e 3 decessi in Liguria

Casi totali da inizio emergenza = 102.962 (+21)

🔴 Attualmente positivi = 1.938 (-51) ✳️

🔹 97 (-3) in ospedale (di cui 21 in terapia intensiva / TI, -2)

🔹 546 in isolamento domiciliare (-67)

ℹ️ Dettaglio 21 nuovi casi per residenza:

🔹 IM: 1

🔹 SV: 2

🔹 GE: 13 (di cui 11 di Asl3, 2 di Asl4)

🔹 SP: 5

🔹 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

✅ Guariti = 96.687 (+69) ✳️✳️

⚫ Deceduti = 4.337 (+3)

🔬 Tamponi = 1.311.823 (+2.913)

🔹 Tamponi antigenici rapidi = 338.274 (+1.494) ✳️✳️✳️

🏥 Ospedalizzati = 97 (21 TI)

📌 Asl1 = 12 (3 TI)

📌 Asl2 = 23 (0 TI)

📌 San Martino = 24 (10 TI)

📌 Galliera = 9 (2 TI)

📌 Asl3 = 15 (3 TI)

📌 Asl4 = 0

📌 Asl5 = 14 (3 TI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 1.938

IM = 124

SV = 271

GE = 1.157

SP = 257

Fuori regione = 57

Altro o in fase di verifica = 72

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 974

📌 Asl1 = 174

📌 Asl2 = 140

📌 Asl3 = 437

📌 Asl4 = 70

📌 Asl5 = 153

➡️ Dettaglio decessi e carichi ospedalieri: https://www.regione.liguria.it/…/30221-bollettino-8-6…

🧮 Vaccini Covid ✳️✳️✳️✳️

🔹 Consegnati = 1.131.100

🔹 Somministrati = 1.051.417 (93% dei consegnati)

🏁 Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 364.907