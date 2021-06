Liguria in zona bianca: dalle 22 giochi di luce sui monumenti dei quattro capoluoghi per celebrare la fine del coprifuoco

La Liguria saluterà l’ingresso in zona bianca con un gioco di luci, che illuminerà il palazzo di Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova, il Palazzo del Municipio di Imperia, il Priamar di Savona e il Castello San Giorgio alla Spezia a partire dalle 23. Il programma prevede che alle 22, sui quattro edifici, parta un countdown illuminato, che, alle 23, lascerà il posto al marchio della campagna Restart Liguria, che campeggerà tutta la notte per avviare definitivamente la ripartenza della nostra regione. Dalle 23 fino a mezzanotte, intrattenimento musicale nei quattro luoghi scelti.